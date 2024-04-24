أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية

سوق الدواجن في حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، نتيجة إلي زيادة الأفراجات الجمركية، بإضافة إلي توفير الدولار، الأمر الذي ساهم في أستقرار الأسعار وتراجعها بنسبة كبيرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة اليوم الأربعاء مابين 77-78 جنيهًا، وتم بيعها في الأسواق بسعر 80-85 جنيهًا. كما سجلت أسعار الدواجن الأخرى كالتالي:

- الدواجن الساسو والحمراء: سجلت أسعارها في البورصة اليوم الأربعاء مابين 85-86 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بسعر 89-90 جنيهًا.

- الفراخ الأمهات: 73 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- الدواجن البلدي: 120 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك اليوم الأربعاء مابين بسعر 130 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدجاج اليوم

- البانيه: سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 200 -225 جنيهًا.

- أوراك الدجاج: سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 98-105 جنيهًا.

- صدور الدجاج بالعظم: سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 145 جنيهًا.

- الكبد والقوانص: سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 110 جنيهًات.

- الهياكل: سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 62 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

- كرتونة البيض الأبيض: 141 جنيهًا في المزرعة، و148-150 جنيهًا في الأسواق.

- كرتونة البيض الأحمر: 153 جنيهًا في المزرعة، و160 جنيهًا في الأسواق.

- كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا في المزرعة، و150 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

- الكتكوت الأبيض شركات: 32 جنيهًا.

- الكتكوت الأبيض قطعان: 27.25 جنيهًا.

- الكتكوت الساسو البيور: 15 جنيهًا.

- الكتكوت الساسو: 14 جنيهًا.

- الكتكوت الهجين: 10 جنيهات.

- الكتكوت البلدي: 7 جنيهات.