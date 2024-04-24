الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية

الدواجن
الدواجن

سوق الدواجن في حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، نتيجة إلي زيادة الأفراجات الجمركية، بإضافة إلي توفير الدولار، الأمر الذي ساهم في أستقرار الأسعار وتراجعها بنسبة كبيرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي: 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة اليوم الأربعاء  مابين 77-78 جنيهًا، وتم بيعها في الأسواق بسعر 80-85 جنيهًا. كما سجلت أسعار الدواجن الأخرى كالتالي:

- الدواجن الساسو والحمراء: سجلت أسعارها في البورصة اليوم الأربعاء  مابين 85-86 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بسعر 89-90 جنيهًا.
- الفراخ الأمهات: 73 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.
- الدواجن البلدي: 120 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك اليوم الأربعاء  مابين بسعر 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وطبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين

 أسعار أجزاء الدجاج اليوم

- البانيه:  سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 200 -225 جنيهًا.
- أوراك الدجاج:  سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 98-105 جنيهًا.
- صدور الدجاج بالعظم:  سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 145 جنيهًا.
- الكبد والقوانص:  سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 110 جنيهًات.
- الهياكل:  سجلت أسعارها داخل الأسواق الشعبية سعر تراوح مابين 62 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 

- كرتونة البيض الأبيض: 141 جنيهًا في المزرعة، و148-150 جنيهًا في الأسواق.
- كرتونة البيض الأحمر: 153 جنيهًا في المزرعة، و160 جنيهًا في الأسواق.
- كرتونة البيض البلدي: 135 جنيهًا في المزرعة، و150 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 

- الكتكوت الأبيض شركات: 32 جنيهًا.
- الكتكوت الأبيض قطعان: 27.25 جنيهًا.
- الكتكوت الساسو البيور: 15 جنيهًا.
- الكتكوت الساسو: 14 جنيهًا.
- الكتكوت الهجين: 10 جنيهات.
- الكتكوت البلدي: 7 جنيهات.

الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار أجزاء الدجاج اليوم - الدواجن الساسو والحمراء - الفراخ الأمهات - الدواجن البلدي أسعار بورصة الدواجن

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