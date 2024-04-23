أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء عن استقرار أسعار الدواجن، في مستهل التعاملات الصباحية، حيث سجلت أسعارها أستقرار منذ بداية الأسبوع، بعد كانت أسعارها وصلت إلى 115 جنيه في البورصة، وبدأت في التراجع حتي تصل الأن إلي 75 جنية داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

و سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء استقرارا في أسعارها داخل بروصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية حيث سجلت أسعاها سعر تراوح مابين 75 جنيه إلى 76 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 23 أبريل

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار الفراخ الساسو، حيث أنها من الأنواع المفضلة لدي الكثير، وقد شهدت أسعارها أستقرار ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية حيث تراوحت أسعارها مابين 85 جنيه و 86 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 23 أبريل

الفراخ البلدي من اللحوم المفضلة لدي الكثير من محبي الدواجن، حيث شهدت أسعارها أستقرار اليوم الثلاثاء لتسجل 120 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 135 جنيه.

أسعار الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء 23 أبريل

استقرات أسعار الدواجن أمهات أبيض عند 73 جنيه في مستهل التعاملات الصباحية، حيث يعتبر من الدواجن التي شهدت إقبال كبير خلال الفترة الماضية من المواطنون.

أسعار البيض في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار كرتونة بيض أحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل سعر مابين 148 جنيه و149 جنيه.

أسعار كرتونة بيض أبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل سعر مابين 145 جنيه و 146 جنيه.

أسعار كرتونة بيض بلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن لتسجل سعر مابين 134 جنيه و 135 جنيه.