أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبيض اليوم الأربعاء 31-1-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا في مستهل التعاملات الصباحية،في بورصة الدواجن، حيث ارتفعت الأسعارمن 77 جنيها أمس مقابل أسعار اليوم 83 جنيها في المزراعة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في المزراعة والتي جاءت كالتالي:

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31-1-2024 في المزراعة لتسجل83 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 93 جنيها بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 31-1-2024 في المزراعة لتسجل 90 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها بحسب المنطقة، ومقابل السعر أمس 88 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي سعر 90 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعارلحم أمهات أبيض سعر65 جنيها، أبيض بياض أرضي 52 جنيه، أبيض بياض سلك 50 جنيها، أحمر بياض أرضي 64 جنيها، أحمر بياض سلك 60 جنيها.

أسعار البط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم الأربعاء 321-1-2024 سعر 55 جنيها، بينما سجلت أسعار لحم بط مسكوفي 90 جنيها، كما سجلت أسعار لحم بط مولار 60 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمرفي المزراعة اليوم الأربعاء 321-1-2024 سعرمابين 142 جنيها إلى 144 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 150 جنيها للطبق.

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض في المزراعة اليوم الأربعاء 321-1-2024 سعرمابين 142 جنيها إلى 144 جنيها، وتصل إلي المستهلك بسعر 150 جنيها للطبق.

سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي في المزراعة اليوم الأربعاء، 321-1-2024 سعرما بين 144 جنيها إلى 145 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 152 جنيها للطبق.