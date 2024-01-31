أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024 بسبب الزيادة التي تشهدها الفراخ سواء البيضاء أو البلدي أو الساسو في الأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري، بسبب الاقبال على شراء الدواجن لتخزينها بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتستعد الأسر لهذا الشهر الكريم بشراء اللحوم الحمراء والبيضاء والسلع التموينية تمهيدا لإقامة الولائم والعزائم، وتأتي رغبات المصريين في شراء الفراخ في ذروة فصل الشتاء الذي يشهد نفوق عدد كبير من الكتاكيت والفراخ في المزارع بسبب برودة الطقس، لذا قل الانتاج بشكل ملحوظ مما ساهم في رفع سعر كيلو الفراخ البيضاء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31-1-2024

بدأت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالارتفاع في المزارع والأسواق الشعبية، حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحال حاجز الـ85 جنيهًا، كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض ليصل إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024

وشهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم زيادة جديدة في بورصة الدواجن، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى حوالي 81 جنيهًا. كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية ليصل إلى حوالي 90 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، ين 27 و30 جنيهًا وبلغ سعر الكتاكيت الأبيض ما بين 25 جنيهًا و25.25 جنيه.

أما بالنسبة لأنواع أخرى من الكتاكيت، فقد سجل سعر كتكوت ساسو 16 جنيهًا، وسعر كتكوت بلدي ما بين 5 و6 جنيهات كما بلغ سعر كتكوت ساسو بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالأصناف الأخرى، فقد سجل سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 و16 جنيهًا، وسعر كتكوت جيل ثاني ما بين 12 و13 جنيهًا، وسعر كتكوت هجين ما بين 9.5 و10.5 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-1-2024

تراوحت أسعار الفراخ الساسو الأحمر بين 86 و88 جنيهًا، وفي الأسواق بين 100 و110 جنيهات للكيلو. كما سجل سعر الفراخ الساسو الرزي 95 جنيهًا، وتراوحت في الأسواق بين 105 و110 جنيهات.

أما بالنسبة للفراخ الأمهات، فقد وصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 81 جنيهًا للجملة و68 جنيهًا في المزرعة، وتراوحت في الأسواق حوالي 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فتراوحت أسعارها في مطروح بين 125 و130 جنيهًا، وفي الأسواق بين 140 و145 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم الأربعاء 31-1-2024

جاء سعر الكيلو من البط البلدي “51” جنيهًا بينما سجل الكيلو من البط المسكوفي “30 ” فيما وصل سعر الكيلو من البط البكيني “30 ” جنيهًا مصريًا ووصل سعر الكيلو من البط المولار “30 ”.

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