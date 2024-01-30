الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحديث.. سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السوق المصري

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السوق المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة وذلك عقب ارتفع متوسط أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 في السوق المصري

سجل متوسط تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ارتفع ليسجل نحو 4572 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات لتسجل مستوى 2035 دولارًا.

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أسواق الذهب تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وسجل جرام الذهب عيار 21 سجل 4000 جنيه، و جرام الذهب عيار 18 سجل 3429 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2667 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 

وسجل سعر جنيه الذهب ارتفاع اليوم حيث وصل نحو 32000 جنيه.

في السياق، تترقب الأسواق العالمية قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها في اجتماع غدًا الأربعاء. 

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بسبب توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

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أسواق الذهب تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب في مصر 
 يظل عدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي هو السائد في الأسواق مع عدم انتظام التسعير وبالتالي عدم انتظام عملية البيع والشراء حيث تستمر المخاوف لدى المجالات بشأن عدم قدرتهم على تعويض ما يتم بيعه من الذهب وعدم معرفة السعر المناسب للبيع أو الشراء. 

تشهد أسواق الذهب مزيد من الارتفاع في ظل توتر البورصات العالمية بسبب زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.

أشارت شعبة الذهب أن التسعير الموجود حاليا في الأسواق غير عادل في كافة أعيرة الذهب المختلفة بسبب ارتباك السوق وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية في الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي.

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