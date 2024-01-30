الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الذهب العالمى يزداد بريقًا.. والأوقية تقفز بأكثر من 40 دولارًا بسوق نيويورك

الذهب
الذهب

قفزت أسعار الذهب العالمية، في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، بسوق نيويورك؛ لتربح الأوقية الواحدة أكثر من 40 دولارا، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غدا، بشأن معدلات الفائدة، فضلا عن استمرار التوترات بالشرق الأوسط، ما أدى إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار.

أسواق الذهب تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وصعدت العقود الآجلة للذهب بمقدار 40.60 دولار، بما نسبته 2 في المائة مسجلة 2066 دولارا للأوقية.

وتوقع خبراء اقتصاديون، في تقرير نشرته وكالة "ماركت وتش" الاقتصادي العالمي، أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي، غدا، تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، ولكن تزايدت التكهنات بأن يرسل جيروم باول رئيس المجلس إشارات قوية خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع بأنه سوف يتم تخفيض الفائدة في مارس المقبل.

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