بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع كبير فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

شهدت أسعار كرتونة البيض تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الجارية، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملة "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء البيض والدواجن، إذ انخفض سعر كرتونة البيض خلال اليوم ما يقرب من 25 جنيهًا وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.

حملة "بلاها فراخ"

يأتي ذلك بعد أن استطاعت حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية، وبالفعل انخفضت أسعار الأسماك بنسبة تراوحت ما بين 50 لـ70%، وهو ما دفع العديد من المواطنين لإطلاق حملة جديدة "بلاها فراخ" للتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر.

ودشن رواد مواقع التواصل حملة جديدة تحت عنوان "بلاها فراخ" لمقاطعة شراء الدواجن والبيض؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

أسعار البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 150 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 155 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 155 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 160 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيهًا.

أما أسعار الدواجن البيضاء سجل سعر الكيلو 91 جنيهًا، والدواجن البلدي سعر الكيلو 120 جنيهًا.

انخفاض أسعار البيض

وأكد العديد من المواطنين أنهم مستمرون في حملات المقاطعة لكافة المنتجات التي يرتفع سعرها دون مبرر أو وجود سبب، كما أن المواطنين أصبح لديهم وعي كاف بأن هناك تراجعا كبيرا في كافة الأسعار على مختلف المنتجات والسلع، ولكن ما يحدث ما هو إلا استغلال وجشع من التجار، ونتائج المقاطعة لمختلف السلع الأساسية والاستراتيجية بدأت تظهر وتؤتي ثمارها تدريجيًا.