الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء فى مصر اليوم الخميس 18 يناير 2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه نشرته اليومية بعرض أسعار الدواجن بمختلف أنواعها في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في  بورصة الدواجن لاهتمام الكثير من المربيين أو المستهلكين بمعرفة الأسعار قبل التوجه للشراء.

ننشر في التقرير التالي أسعار  الدواجن اليوم الخميس  ١٨ يناير ٢٠٢٤ في مصر بمختلف أنواعها، وكذلك سعر الأعلاف التي تمثل أساس ارتفاع أو انخفاض أسعار الدواجن.

سعر الفراخ اليوم 

الفراخ البيضاء 66 جنيهًا. 
الفراخ الساسو 66 جنيهًا.
الفراخ البلدي 90 جنيهًا.
امهات بيضاء 60 جنيهًا.
بياض أبيض سلك 50 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 52 جنيهًا. 
بياض أحمر سلك 60 جنيهًا.
بياض أحمر أرضي 64 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في مصر 

كتكوت أبيض شركات 30 جنيهًا. 
كتكوت أبيض قطعان 24.25 جنيه. 
كتكوت ساسو 23 جنيهًا. 
كتكوت ساسو بيور 24 جنيهًا. 
كتكوت بلدي 7.75 جنيه. 
كتكوت هجين 13 جنيهًا. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه. 
كتكوت سمان أبيض بيور 6 جنيهات. 

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أسعار البيض في السوق المصري 

بيض أبيض 131 جنيهًا. 
بيض أحمر 132 جنيهًا.
بيض بلدي 142 جنيهًا. 

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 44.50 جنيه. 
بط مسكوفي عمر يوم 42 جنيهًا. 
بط فرنساوي عمر يوم 23 جنيهًا.
بط فرنساوي بيور عمر يوم 33 جنيهًا.
بط مولار مستورد عمر يوم 65 جنيهًا.
بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 66 جنيهًا. 
كيلو بط بلدي 90 جنيهًا. 
كيلو بط مولار 60 جنيهًا. 
كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا. 
كيلو بط مسكوفي 90  جنيهًا. 

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أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

أسعار الرومي اليوم
 

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيهًا. 
رومي أبيض شهر كيلو 230 جنيهًا. 
رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيهًا. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100 جنيه. 

أسعار الأعلاف في مصر 

ارتفعت أسعار الأعلاف في معاملات اليوم بما يصل إلى 500 جنيه تقريبًا وتنقسم الأعلاف كالتالي: 

علف بادي 23% 25،000 جنيه. 
علف نامي 21% 24،950 جنيه. 
علف ناهي 19% 24،850 جنيه. 
علف بادي نامي 21،5% 23،450 جنيه. 
علف بيض إنتاجي 16% 19،900 جنيه. 
علف بيض إنتاجي 18% 20،350 جنيه. 

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