الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك القاهرة يطرح حساب "ميجا توفير" بعائد سنوي يصل 23%

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب "ميجا توفير" سنوي يصل إلى 23%، وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل إلى 20%، وفقاً لشريحة الحساب، فضلاً عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية واضافة شريحة جديدة لتصل إلى 18%.

 

يتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة، والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة، وذلك بحد أدنى للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب، وبتغطية تأمينية تصل إلى 200,000 جنيه، كما يتيح الحساب أيضاً الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر اقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عامًا بدون التغطية التأمينية.

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تأتي تلك الخطوة في إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وتقديم عائد تنافسي للعملاء يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري.

كان قد طرحا بنكا الأهلي ومصر الجمعة 5 يناير، شهادتي إدخار بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.

قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأعلن البنك الأهلى ، إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد سنوي يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصرًا (مصريين وأجانب).

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