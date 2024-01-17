الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الاتصالات": ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4535 مكتبا بنهاية نوفمبر الماضى

مكتب بريد
مكتب بريد

كشفت مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4535 مكتب بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 4341 مكتبًا عن نفس الفترة من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 4.47 % وشهري 89%.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.6 ألف مستفيد بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل تغير 2.59%، مقارنة بنحو 24.28 ألف نية عن نفس الفترة عام 2023.

4.86 مستفيد بصرف المعاشات من البريد 

وتابع التقرير، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 4.86 مليون مستفيد خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.84 مليون مستفيد من العام السابق، بنسبة نمو سنوي 0.5%.

وألمح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ 759 ألف حوالة، مقارنة بنحو 907 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 16.34%.

تطوير البريد المصري

ويجري حاليًا استكمال العمل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير البريد المصري التي تتضمن عددًا من المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وزيادة منافذه من خلال إنشاء مكاتب جديدة وأنماط جديدة من المنافذ، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات التي يقدمها، فضلًا عن تطوير المكاتب التاريخية مع الحفاظ على الطراز المعماري لها.

وأطلق البريد المصري برامج تدريبية على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الصُم والبُكم، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث تستهدف هذه البرامج العاملين بمكاتب البريد، خاصة موظفي خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري التي تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالبريد المصري، ما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم.

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