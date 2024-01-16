آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 ورابط التقديم

ترتفع معدلات البحث عن آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 والمتاح التقديم فيها من خلال بوابة الوظائف الحكومية ويرغب الكثير من المواطنين في التقديم فيها.

وننشر في التقرير التالي آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري 2024 والوظائف المتاحة بالفعل بهيئة البريد والمستندات المطلوبة للتقديم.

آخر موعد تقديم وظائف البريد المصري

يكون آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري هو 31 يناير 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية في هذا الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم الدخول على ايقونة الوظائف:

واختيار ايقونة الوظائف

ثم الضغط على وظائف الهيئة القومية للبريد منها

محام ثالث تعيين

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين

مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين

مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين

مهندس ميكانيكا ثالث تعيين

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين

مهندس كهرباء ثالث تعيين

أخصائي بريد ثالث

اخصائي خدمة عملاء ثالث

اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد:

الصورة الشخصية

الرقم القومي الوجهين

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

إيصال الإيداع البنكي

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الاحوال)

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مع العلم أنه يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

كذلك سيتم رفض الطلب إذ وجد اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي).

كما يجب تقديم إفادة بالموهل وأن تشتمل على البيانات الأساسية خاصة (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.