الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الوظائف المتاحة في مسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

وزارة العدل
وزارة العدل

مسابقة وزارة العدل 2024..شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عميات بحت متزايدة حول مسابقة وزارة العدل 2024، والوظائف التي ستطرحها وزارة العدل للمواطنين، وموعدها وكيفية التقديم فيها.

مسابقة وزارة العدل 2024

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ، تفاصيل مسابقة وزارة العدل 2024 التي أعلنت عنها خلال الأيام القليلة الماضية من عام 2024، وكيفية التقديم عليها من خلال الموقع الرسمي، وتاريخ الإعلان عنها وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف وزارة العدل.

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حقيقة وظائف وزارة العدل 2024

تفاصيل مسابقة وزارة العدل 2024.

أعلنت وزارة العدل  خلال عام 2024 عم مسابقة جديدة من خلال بوابة الوظائف المصرية، بأنها تحتاج الي التعيين في وظائف جديدة مابين مصلحة الشهر العقاري ومصلح الخبراء والطب الشرعي، ووضعت الوزارة خلال الاعلان التي تم الإعلان عنه منذ ايام عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف مسابقة وزارة العدل 2024.

وظائف الخبراء بوزارة العدل 2024

وتضمنت وظائف مسابقة وزارة العدل 2024، عن اعلان مصلحة الخبراء بالوزارة عن حاجتها لمعاون خبير هندسي تخص حاسبات ونظم معلومات ومعاون خبير هندسي تخصص كهرباء، ومعاون خبير تخصص ميكانيكا، ومعاون خبير تخصص هندسة بحرية، معاون خبير هندسي تخصص مدني أو عمارة ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبيرحسابي.

وظائف الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

وظائف مسابقة وزارة العدل2024، كما أعلنت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل عن حاجتها الي تعين حرفي تشريح، ومعاون كيميائي شرعي، ومعاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني عن طريق التعيين.

وعن وظيفة حرفي تشريح أوضحت وزارة العدل  أن تلك الوظيفة  تقع  بالادارة العامه للمناطق الطبية الشرعية التابعه للادارة المركزية لشئون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الاطباء الشرعيين(رئيس مصلحه الطب الشرعى) بمصلحة الطب الشرعى.

للقيام باعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام ادوات او الالات مواد وذلك فى احد مجالات الصحية وتحتاج الى المعرفة باصول الحرفة.

ان يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها.
يتمتع بالصلاحية لشغل الوظيفة اكتساب القدرات والمهارات والعمل على تطوير ادائة بما يواكب تطوراعمال مهارة حرفية وصلاحية فى مجال عملة الوظيفى، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

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