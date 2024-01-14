لإخفاء 10 ملايين أرباح شركة.. ضبط مسئوليْن فى الضرائب لتلقى رشوة 600 ألف جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئوليْن بمصلحة الضرائب لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وبالتنسيق مع وزير المالية.

أكدت تحريات الهيئة تورط المذكورين في تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه مقابل قبول مستندات مزورة مقدمة من الشركة، وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي، لتخفيض مبلغ 10 ملايين جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها.

وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بحبس المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.