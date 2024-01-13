السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

النائب العام
النائب العام

أعلنت النيابة العامة، في بيان لها، عن أنه في ضوء حرص النائب العام على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات- وجّه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها، أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

وتابع بيان النائب العام: علمًا بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي "موقع النيابة العامة ppo.gov.eg- نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية- مكاتب البريد المصري".

النائب العام رسوم رسوم تظلم المخالفات المرورية تظلمات المخالفات المرورية

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النائب العام: إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور (تفاصيل)

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