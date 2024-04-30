بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

اعتذرت وكالة "بلومبرج" العالمية عن بثها منشورات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن مصر، كما ألغت تلك المنشورات، ونشرت بدلًا منها نصوصًا مصححة للمعلومات التي وردت بأحد تقاريرها عن الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وتسلمت هيئة الاستعلامات رسالة من الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج، في نيويورك لورا زيلينكو، جاء فيها:

عزيزي السيد رشوان اسمي "لورا زيلينكو" أنا الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج، في نيويورك. أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتقريرنا في 27 أبريل، بعنوان "صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تُمثل نزوع القوى الخليجية للشراء"، لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على "فيسبوك". المنشورات الأصلية لم تلب معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك. يُرجى ملاحظة أيضًا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر

وجاء النص الجديد الموحد الذي تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالي: “تصحيح: تتطلع القوى الخليجية إلى العقارات المتميزة في مصر. صفقة الأرض التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هي الأحدث فقط. السعودية لديها اهتمام أيضًا”.