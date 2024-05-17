نشب فى 7 منازل و4 أحواش.. السيطرة على حريق ضخم شمال سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في 7 منازل و4 أحواش للماشية بقرية «الحسامدة» بدائرة مركز طما في شمال المحافظة، وأصيب في الحريق 4 أشخاص باختناق وحروق من الدرجتين الأولى والثانية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في عدد من المنازل بقرية «الحسامدة» بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميدان محمود طه رئيس مباحث المديرية، ورأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ.

التحريات: حريق بمخلفات الأشجار امتد للمنازل



وبالفحص تبين للرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز طما، نشوب الحريق في 7 منازل و4 أحواش لتربية الماشية، بسبب قيام أحد الأشخاص بحرق مخلفات أشجار وحطب وتطاير الشرر لسقف أحد الأحوش المسقوفة بالبوص.

واشتعلت النيران في الحوش وامتدت بفعل الرياح للمنازل والأحواش المجاورة، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لعدد آخر من المنازل.

قائمة بأسماء المصابين

ونتج عن الحريق إصابة كل من: عب الله. ع. أ «33 سنة - مزارع» بتورم بالكاحل الأيمن أثناء محاولته المساعدة في إطفاء المنزل الخاص به، وكريمته زينب «35 سنة» بحرق ناري من الدرجتين الأولى والثانية بالذراع اليسرى والجانب الأيسر من الوجه، والطفلة ملك. ع. س «10 سنوات» بحرق ناري من الدرجتين الأولى والثانية بالكاحل الأيسر بنسبة 30%، وشقيقها الطفل حماد «3 سنوات» بحرق ناري من الدرجتين الأولى والثانية بالساقين اليمنى واليسرى والذراع اليسرى بنسبة 10%، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزى، وامتد الحريق إلى 4 أحواش، وتسبب في نفوق بقرة واحدة وعدد من الطيور المنزلية، وتحرر محضر عن ذلك.