السيطرة على حريق منزل فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بغرفة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى سوهاج، نتج عن الحريق إصابة شقيقة مالك المنزل بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى الجامعي للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ووجود مصابة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، نشوب حريق بغرفة بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك "كرم. م. ا. ا"، 32 سنة، عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية.

وامتد الحريق لمنزل ملاصق ملك "عمر. ع. ا. م"، 26 سنة، طالب، ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، نجم عن الحريق إصابة شقيقة مالك المنزل الأول "انتصار، م، ا، ا"، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات المنزل "بحروق نارية بالوجه والذراع اليسرى"، وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال مالكي المنزلين بمضمون ما سبق، أضافا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالغرفة بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أنه نتج عن الحريق إصابة شقيقة مالك المنزل الأول "انتصار. م. ا. ا"، كما احترقت بعض المنقولات.