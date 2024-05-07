محافظ سوهاج يتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تابع خلالها بدء إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بـ "مجلس مدينة سوهاج، " وحي شرق "، بحضور هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

واطمأن المحافظ، من العاملين بالمراكز التكنولوجية بمجلس مدينة سوهاج، وحي شرق، على تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح بكل سهولة ويسر، مؤكدا على ضرورة التيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن، موجها بتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، أثناء تقديم الخدمة.



وأشار محافظ سوهاج، إلى أن هناك 14 مركزًا تكنولوجيًا بدأت اليوم في تلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمرور الدوري لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة المراكز التكنولوجية للمراكز والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أي مشكلات قد تواجه المواطنين، موجها بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالقانون الجديد وخطوات التقدم بطلبات التصالح.



والتقى المحافظ خلال جولته، عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الاجراءات، مؤكدا على استعداد المحافظة الاستعداد الكامل، بإشراف من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أن العاملين بالمنظومة تم تدريبهم للقيام بالعمل على أكمل وجه، وتجهيزهم للعمل تحت ضغط، والتعامل مع أية أعداد متزايدة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة من المواطنين بشكل كامل.