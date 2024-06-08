السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. "الحوثى" يطلق 4 صواريخ مضادة للسفن فوق البحر الأحمر

اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق تسيطر عليها في اليمن فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أنه لم تبلغ أي سفن أمريكية أو تجارية أو تابعة للائتلاف عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان قد قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن الجماعة اليمنية "دشنت العمليات المشتركة مع فصائل عراقية"، فجر الخميس.

وقال في كلمة له إن الهجمات الحوثية المشتركة مع الفصائل العراقية والتي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" ستتكثف خلال الفترة المقبلة.

كما زعم أن قواته استهدفت هذا الأسبوع 8 سفن، بينها سفن أمريكية أو مرتبطة بأمريكا، وأخرى قال إنها كانت متوجهة لموانئ إسرائيلية.

وأكد زعيم الميليشيا الحوثية:"  لدينا خياراتنا في مواجهة المؤامرات، ونمتلك أوراقًا ضاغطة على الأعداء وسنعمل في الأخير ما يلزم أن نعمله".

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