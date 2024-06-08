إبراهيم حسن يكشف موقف إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، موقف إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة والنادي الأهلي من المشاركة في مباراة غينيا بيساو المقبلة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو في المباراة التي ستجمع المنتخبين في السابعة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية " الجماهير ترغب في أن يشعر منتخب مصر بنبض الشارع، وأشعر أن الجماهير ستكون حولنا ونرغب في عودة الجماهير مجددصا مثلما كان الوضع في عهد الجوهري وحسن شحاتة".

وأضاف " الفوز كان مهمًا بالنسبة لنا ونريد تحقيق كل شييء والأداء يكون جميلًا والجماهير تصبح سعيدة".

وتابع " المنتخب سيخوض مرانا غدا وبعد ذلك سنغادر إلى غينيا بيساو في الرابعة عصرًا وإمام عاشور سيكون جاهزًا لخوض مباراة غنيا بيساو والإصابة لن تعوقه عن المشاركة في المباراة".

وبسؤاله حول ما إذا قد تم احتواء لقطة إمام عاشور مع طارق سليمان المدرب المساعد، أجاب إبراهيم حسن " اللاعب عندما خرج من الملعب لم يره وكان قلقًا للغاية من الإصابة، وبعد ذلك جلست معه أنا وحسام وتحدثنا معه".

وأضاف " إمام عاشور أبلغنا أنه لم يكن يقصد الإساءة لطارق سليمان ولم يكن حزينا من شيء، وأنا شاهدت الفيديو أكثر من مرة والحركة غير مقصودة بالمرة".

واستطرد مدير منتخب مصر " تريزيجيه شخصية رائعة ولاعب مقاتل وهو مؤثر مثل: محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد، وكذلك أحمد سيد زيزو مؤثر جدًا ومعدل الجري كان كثير جدًا وأدى دوره بشكل جيد وكان حاصل على أدوار مثل باقي اللاعبين".

وأردف " سعيد للغاية بعودة الشناوي للمشاركة بعد غياب ومعنا مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد عواد".

وواصل حديثه " ما حدث مع الشناوي حدث مع كورتوا حارس ريال مدريد الذي غاب عن المباريات بسبب الإصابة والحارس البديل شارك مع الريال وتوج بالدوري الإسباني وبعد عودة كورتوا من الإصابة شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا ونفس الأمر حدث مع نوير في بايرن ميونخ وهو نفس الموقف مع محمد الشناوي".

وتطرق للحديث عن احتفال محمد صلاح مع الجماهير عقب المباراة قائلا " هذا المشهد يعطي رسالة أن صلاح مرتاح نفسيًا وفنيًا وصلاح شخص ذكي جدًا وهو إضافة كبيرة داخل الملعب وخارجه".

وأتم تصريحاته " أحب أن أوجه رسالة لطمأنة الجماهير، الجميع يتحمل المسؤولية وسنسعد مصر الفترة المقبلة".