الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

النيابة: العضو المنتدب لشركة النيل و14 آخرين تسببوا فى تربح أصحاب المنافذ 58 مليون جنيه

محاكمة
محاكمة

كشفت النيابة العامة في بيانها الصادر منذ قليل بإحالة  العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و14 موظفين آخرين في فساد مشروع جمعيتي، أن الـ15 مسئولًا تسببوا في تربح أصحاب المنافذ من بيع زيت وسكر في السوق السوداء، 58 مليون جنيه بطريق غير مشروع.

وكشف بيان النيابة، أن الحصص التي استلمها أصحاب المنافذ الـ24 غير مستحقة لهم قانونا؛ مما دفعهم لبيعها في السوق السوداء، عن طريق التلاعب في صرف سلعتي الزيت والسكر التموين.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية؛ حيث اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين.

النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فساد مشروع جمعيتي أصحاب المنافذ أمرت النيابة العامة توزيع سلع تموينية

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