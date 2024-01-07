أسعار تسجيل السيارات في الشهر العقاري 2024

أسعار تسجيل السيارات في الشهر العقاري، شهدت الأيام القليلة الماضية ومع بداية عام 2024، عمليات بحث متزايدة من المواطنين حول رسوم تسجيل السيارات 2024 في الشهر العقاري، بعد الزيادات التي طرأت على المحررات والرسوم بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.

وخلال الأيام الماضية انتشرت أخبار حول وجود زيادات في أسعار تسجيل السيارات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بعد إقرارها من وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، كما سملت الزيادات أسعار الأوراق الموجودة في الشهر العقاري سواء أوراق نقل الملكية أو اوراق التسجيل.

أسعار تسجيل السيارات في الشهر العقاري

وحرصا على القارئ نوضح خلال التقرير التالي أسعار تسجيل السيارات في الشهر العقاري على مستوي الجمهورية، وتسلمت مكاتب التوثثيق التابعة للشهر العقاري منشورا حول وجود زيادات في رسوم تسجيل السيارات بجميع أنواعها في الشهر العقاري، وشملت الزيادات بداية منن السيارة الملاكي والسيارة الأجرة، وكذلك الميكروباص، والجرارات والفيسبا والنقل،

أسعار تسجيل السيارات في الشهر العقاري



كما شمل الجدول الذي تم توزيعه على مكاتب التوثيق بالشهر العقاري رسوم تسجيل السيارات كل سيارة حسب نوعها وحسب الموديل الخاص بها بدءًا من عام 2024 وحتي عام 2024.

رسوم تسجيل السيارات 2024

شملت الرسوم السيارات بداية من عام 2004 وحتي عام 2024 ويتم تقدير الرسم النسبي بناء علي سنة الصنع ومن 2 حتى 3 سلندر والتوكوك وأكثر من 2حتى 4 سلندر والميكروباص والفان الملاكينم وكذلك الفئات الختاصة التي تزيد سعتها اللترية عن 2000 سي سي ولا تتعد 4 سلندر والفئات أكثر من 4 سلندر وكذلك السيارات المستوردة السنع والسيارات النصر فقط.

كما شمل جدول الرسوم السيارات الميكروياص والاتوبيسات بناء علي سنة الصنع واكثر من 8 ركاب إلى 15 راكبا وبلغت قيمة الرسوم فيما سبق حوالي 2% من قيمة العقد.