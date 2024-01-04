احذروا الساعات المقبلة.. شبكة الطوارئ تطلق تحذيرًا لقائدى السيارات فى 5 محافظات

وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ تحذيرًا لقائدى السيارات فى مدن القناة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نظرًا لكثافة الشبورة المائية على الطرق.

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ إن هناك نشاطًا في مدن القناة وسيناء لشبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتستمر لساعات حتى تتلاشى في الثامنة صباحا.

أماكن الشبورة في مدن القناة

وتغطي الشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي الملاصق لترعة الإسماعيلية بورسعيد، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الملاصق لترعة الإسماعيلية.

وأكدت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، أن الشبورة تتكون على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والقريبة من المسطحات المائية بشكل كثيف، بدء من الرابعة فجرا حتى الساعة الثامنة صباحا.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة المواطنين من التحرك بالسيارات على الطرق السريعة أو الصحراوية، وذلك خلال ذروة الشبورة وانعدام الرؤية الأفقية لعدم وقوع أي حوادث مرورية.

وناشدت الشبكة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتقليل السرعات علي الطرق بحد أقصى 60 كم في الساعة، مع زيادة المسافة بين السيارات والتأكد من عمل المصابيح وماسحات الزجاج بشكل طبيعي.