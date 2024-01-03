رسوم تسجيل السيارات 2024.. الأجرة والملاكي والميكروباص والفيسبا

رسوم تسجيل السيارات 2024...شهدت محركات البحث علي مدار الساعات الماضية، تزايد عمليات البحث حول رسوم تسجيل السيارات 2024 في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

رسوم تسجيل السيارات 2024

وبدء من يناير وبعد زيادة العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين بينها زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق، طبقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رسوم جديدة علي تسجيل السيارات 2024 بخلاف الرسوم التي كانت تطبق خلال السنوات الماضية، واصبحت رسوم تسجيل السيارات 2024، خلال الساعات القليلة الماضية هي الاكثر بحثا من قبل المواطنين وقائدي السيارات لمعرفة قيمة الزيادات التي طرأت علي السيارات بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، سواء كانت رسوم تسجيل سيارة في الشهر العقاري أو رسوم نقل ملكية سيارة من شخص الى أخر.

وخلال التقرير التالي توضح «الدستور» لقرائها رسوم تسجيل السيارات 2024 في الشهر العقاري، بعد إعتمادها رسميًا من قبل وزارة العدل وتعميمها علي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

زيادة في أسعار رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري

فؤجئ العديد من المواطنين بمنشورات علي صفحات التواصل الإجتماعي حول زيادة رسوم تسجيل السيارات 2024، في مكاتب التوثيق وتداولوا منشورات حول رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري، وتبين أن جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوي الجمهورية قامت بتعليق لوحة في كل مكتب تتضمن الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في الشهر العقاري.

وجاءت رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري تشمل جدول اسعار السيارات ورسوم تسجيلها النسبية عن سنة 2024 لسيارات الاجرة والملاكي، وشمل الجدول السيارات المستوردة الصنع والسيارات النصر فقط، وشمل الجدول الرسوم بداية من سنة 2004 وحتي سنة 2024.

كما شمل الجدول اسعار السيارات ورسومها النسبية عن سنة 2024 للسيارات الكهربائية، وسنة الصنع بداية من 2014 وحتي سنة 2024 بواقع 2% من قيمة السيارة.

كما شمل الجدول اسعار السيارات ورسومها النسبية للسيارات النقل والمقطورات والجرارات من سنة 2004 وحتى سنة 2024وذكر في الجدول ان رسوم القاطرة موديل 2001 مبلغ 12295 وموديل 2002 مبلغ 12942 وموديل 2003 مبلغ 12623.

كما شملت الزيادات السيارات الميكروباص والأتوبيسات بواقع 2% من قيمة السيارات.

وشهدت محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا أيضا زيادة في عمليات البحث حول رسوم تسجيل السيارات 2024 في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.