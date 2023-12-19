الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيفية حجز ميعاد في الشهر العقاري أون لاين

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

حجز ميعاد في الشهر العقاري أون لاين..شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث متزايدة على كيفية حجز ميعاد في الشهر العقاري أون لاين من خلال الإنترنت، وهي الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل للمواطنين في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الوزارة لمواكبة التكنولوجيا.

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ، كيفية حجز ميعاد أو لاين في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، ولكن في البداية نود التنويه إلى أن وزارة العدل برئاسة المستتشار عمر مروان، قامت خلال السنوات الماضية بتفعيل العديد من الخدمات التي تسهل علي المواطنين منعًا للزحام وتيسيرًا عليهم وذلك من خلال استخدم الإنترنت.

وأصدرت وزارة العدل قرار في 5 يوليو عام 2020  تطبيق «أرغب في عمل توكيل» والذي يتم من خلاله حجز موعد في مكاتب الشهر العقاري المميكن لإنهاء إحدى المعاملات الخاصة بمكاتب التوثيق، ويتم تنزيل التطبيق علي أجهزة الأندرويد المختلفة.

 

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أون لاين لإصدار التوكيل 

 

تأتي أولى الخطوات في الدخول على «Play store» المتجر الإلكتروني وتحمل التطبيق الخاص بوزارة العدل.

 ثم بعد ذلك يتم  ادخال الرقم القومي ثم الضغط على زر التأكيد.

ويقوم طالب الخدمة ب تحديد يوم وميعاد الحجز الذي ترغب فيه استخراج التوكيل.

وبعد ذلك سيظهر أمامك قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

وتظهر  بعد ذلك البيانات التي قمت بإدخالها،  ويوضح  التطبيق لك عدد الحاجزين معك في نفس اليوم..اضغط على زر التأكيد، سيتم إلغاء الحجز في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد له.

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كيفية حجز ميعاد في الشهر العقاري من الإنترنت

حجز ميعاد أون لاين في الشهر العقاري لإنهاء الخدمات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين حتى يتمكنوا من خلالها القيام بحجز الميعاد وهم في المنزل وعدم الذهاب الي مكتب الشهر العقاري في الزحام والوقوف في الطابور لانهاء الخدمة وبذلك يقوم المواطن من خلال الهاتف المحمول الخاصة بهد بعد تنزيل التطبيق بالدخول الي البرنامج وتسجيل بيانته في ثواني وتحديد الميعاد الذي سيذهب فيه لإنهاء الأوراق الخاصة به.

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