كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023.. وشروط استخراج الرخصة

تزايدت عمليات البحث عن كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين، عقب إهابة وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة بالشوارع أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023

تجديد رخصة القيادة أونلاين 2023 أوضحتها وزارة الداخلية خطوات تجديد رخصة قيادة السيارة الخاصة بالمواطن إلكترونيًا 2023، وقيمة رسوم استخراج الرخصة، والأوراق المطلوبة لـ التجديد، بعدما وضع قانون المرور الجديد عقوبات لـ من يسير برخصة قيادة منتهية.

خطوات تجديد رخصة قيادة السيارات أون لاين 2023

يستطيع الملايين من المواطنين معرفة خطوات تجديد رخصة قيادة السيارات أون لاين 2023:

- الدخول على بوابة المرور عبر موقع وزارة الداخلية.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية، يؤكد شخصية طالب تجديد رخصة القيادة.

- تقديم شهادة باطنة وطبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي.

- تقديم 3 صورة شخصية للسائق بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية.

- تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات السائق، صادرة من نيابة المرور.

- تقديم نموذج 256 بعد شرائه من المرور.

- تسجيل العنوان الخاص بطالب الرخصة، ليتم توصيل الرخصة الجديدة في الموعد والعنوان، الذي تم تسجيله.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة لـ أول مرة 2023

- لا يقل سن السائق عن 18 سنة.

- ألا يكون صادر ضد السائق حكم قضائي أو جنحة مخلة بالشرف.

- تقديم تحليل مخدرات مختوم من جهة رسمية، تؤكد سلبية المتقدم من تناول المواد المخدرة.

رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- 615 جنيه رسوم الضريبة، شاملة التأمين وتنمية موارد الدولة.

- 285 جنيه رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم داخل وحدة المرور.

- 105 جنيه رسوم استمارة بيانات قيمة الرسم.

- 60 جنيها رسوم ملف وحافظة الرخصة.

- 40 جنيها رسوم طلب نموذج 256.

- 15 جنيها مبلغ رسم طابع شرطة يتم الحصول عليه من المرور.

- 30 جنيها مبلغ رسم إجراء اختبار إشارات.

- ينصح باصطحاب الفيزا الخاصة لأن أغلب المعاملات تجرى من خلالها وليس من خلال الدفع كاش.

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