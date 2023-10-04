الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023.. وشروط استخراج الرخصة

رخصة قيادة السيارة
رخصة قيادة السيارة أونلاين

تزايدت عمليات البحث عن كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين، عقب إهابة وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة بالشوارع أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023

 

تجديد رخصة القيادة أونلاين 2023 أوضحتها وزارة الداخلية خطوات تجديد رخصة قيادة السيارة الخاصة بالمواطن إلكترونيًا 2023، وقيمة رسوم استخراج الرخصة، والأوراق المطلوبة لـ التجديد، بعدما وضع قانون المرور الجديد عقوبات لـ من يسير برخصة قيادة منتهية.

 

خطوات تجديد رخصة قيادة السيارات أون لاين 2023

 

يستطيع الملايين من المواطنين معرفة خطوات تجديد رخصة قيادة السيارات أون لاين 2023:

- الدخول على بوابة المرور عبر موقع وزارة الداخلية.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية، يؤكد شخصية طالب تجديد رخصة القيادة.

- تقديم شهادة باطنة وطبية خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي.

- تقديم 3 صورة شخصية للسائق بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية.

- تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات السائق، صادرة من نيابة المرور.

- تقديم نموذج 256 بعد شرائه من المرور.

- تسجيل العنوان الخاص بطالب الرخصة، ليتم توصيل الرخصة الجديدة في الموعد والعنوان، الذي تم تسجيله.

txt

سحب 2347 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

txt

سحب 1943 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة لـ أول مرة 2023

- لا يقل سن السائق عن 18 سنة.

- ألا يكون صادر ضد السائق حكم قضائي أو جنحة مخلة بالشرف.

- تقديم تحليل مخدرات مختوم من جهة رسمية، تؤكد سلبية المتقدم من تناول المواد المخدرة.

رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- 615 جنيه رسوم الضريبة، شاملة التأمين وتنمية موارد الدولة.

- 285 جنيه رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم داخل وحدة المرور.

- 105 جنيه رسوم استمارة بيانات قيمة الرسم.

- 60 جنيها رسوم ملف وحافظة الرخصة.

- 40 جنيها رسوم طلب نموذج 256.

- 15 جنيها مبلغ رسم طابع شرطة يتم الحصول عليه من المرور.

- 30 جنيها مبلغ رسم إجراء اختبار إشارات.

- ينصح باصطحاب الفيزا الخاصة لأن أغلب المعاملات تجرى من خلالها وليس من خلال الدفع كاش.

اقرأ المزيد

رابط وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

تجديد رخصة قيادة السيارة رخصة قيادة السيارة وزارة الداخلية المركبات المتروكة تجديد الترخيص كيفية تجديد رخصة قيادة السيارة أونلاين 2023 رخصة القيادة

مواد متعلقة

سحب 2347 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

بدون رخصة.. ضبط سائق نقل صدم سيارة ملاكي في القاهرة الجديدة

خلال 24 ساعة.. سحب 2863 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى: مصر ستصل فى وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التى يصبو إليها شعبها العظيم

عاجل| موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ومميزات تطبيقه الاقتصادية

عاجل.. فى ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم إنبى بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس مصر

السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المعادى

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

سبقت العالم بخارطة طريق.. تفاصيل مخطط السيسي لحماية مصر من الكوارث المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«إسرائيل» مُنحنى العنف وآليات التفكيك «2»

وائل لطفي

بطل أبطال أكتوبر

ماجد حبته

امرأة تُدعى جولدا

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل