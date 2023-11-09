الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يُصدر قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم "مركز خدمات مصر"

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل.

وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم مركز خدمات مصر المتنقل

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6256 والقرار 6247 لسنة 2023.

وصدر قرار وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل 8062 لسنة 2020 بإنشاء مكتب التوثيق المركزي، وعلى مذكرة رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2023/10/1.

وقرر وزير العدل: (المادة الأولى) ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم (45) ورقم (46) ويتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.

المستشار عمر مروان وزير العدل إنشاء فرع للتوثيق المتنقل مركز خدمات مصر المتنقل الجريدة الرسمية

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