الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتهاء مدة الفصل فى طعون الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تنتهي المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، منمهلة فحص الطعون علي الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للجدول الزمني لـ هيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائي و الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت انتهت المحكمة الإدارية العليا، من مدة استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصرًا، و قيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر الماضي.

المحكمة الإدارية العليا الانتخابات الرئاسية هيئة الوطنية للانتخابات الطعن

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