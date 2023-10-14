الهيئة الوطنية: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى الثانية من ظهر اليوم

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، لليوم العاشر والأخير على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الثانية ظهرًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.