الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" ترفض طلبات أحد راغبى الترشح لاستثناءات فى نماذج التأييد

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة.

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها، الطلبات المقدمة من قِبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح.

ودعت الهيئة سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بالقرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة بشأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا يوجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح، خاصة أن الهيئة على مسافة واحدة منهم جميعًا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

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