السبت 27 أبريل 2024
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لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

جولة الرئيس السيسي
جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات ترصد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى الرئيس السيسي، صباح اليوم، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية زار خلالها الأكاديمية العسكرية.

تعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية

وعاين الرئيس السيسي، خلال الجولة، مبنى قيادة الأكاديمية، كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية.

وناقش الرئيس السيسي طلبة الأكاديمية في ظروف إقامتهم واستمع لآرائهم، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.

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