السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أخصائي تعديل سلوك: الطفل بعمر 4 سنوات لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب

طفل
طفل

قالت لمياء أحمد، أخصائي إرشاد نفسي وتعديل سلوك أطفال، إن هناك ما يعرف باسم الكذب الالتباسي عند الطفل خاصة البالغ من العمر 4 سنوات، ويكون فيه غير مدرك للحقيقة بشكل كامل أو لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب، ولا يجب عقابه على أقل الأخطاء.

وشددت أحمد، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، على أن وعي الطفل يكون غير مكتمل ولا يجب محاسبته على الكذب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الكذب يمر به الطفل وهو الكذب التخيلي.

وأوضحت أن الكذب التخيلي عبارة عن تخيل عدد من القصص الخيالية، وبعدها يعيش الصغير داخل هذا الخيال الذي رسمه في عقله، ولابد أن نوعيه بالفرق بين الحقيقة والخيال، لافتة إلى أن الكذب من الممكن أن يكون لشد الانتباه أو الغيرة من شقيقه أو تخيلي من خلال تخيل عدد من الأشياء، ولا يجب أن نقابل هذا النوع الأخير بالضحك بل نسمعه فقط.

ضرورة تحديد نوع الكذب وأسبابه

وشددت على ضرورة تحديد نوع الكذب وأسبابه، وهناك أنواع من الكذب تكون أسبابه أسرية، بعضها من خلال مبالغة الوالدين في الأمور، أو تعرض الطفل في أوقات عديدة للخوف من العقاب، موضحة أنه من الممكن أن نلجأ لمتخصص لحل مثل هذه المشكلات سريعًا.

ولفتت لمياء أحمد إلى أن دور الأم في الكذب التخيلي كبير جدًا من خلال توجيه خيال الطفل وتنمية مهاراته، مشددة على أن تعرض الطفل للتنمر أو العنف أو العقاب بشكل مفرط أو مشكلات أسرية من أبرز أسباب كذب الأطفال.

أخصائي إرشاد نفسي أخصائي الطفل البالغ من العمر 4 سنوات التفرقة بين الحقيقة والكذب الحقيقة الكذب لمياء أحمد

مواد متعلقة

خبير تكنولوجى يُحذّر الآباء من مخاطر "الدارك ويب"

الاحتلال يقصف منشآت تابعة لـ"حزب الله" جنوبى لبنان

مستشار الرئيس الفلسطينى: وقف العدوان على غزة أولوية لمصر مثل القيادة الفلسطينية

الأردن: لن نقبل أن يكون بلدنا ساحة للصراع والتوترات بين إيران وإسرائيل

أمطار رعدية وسيول.. حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

الدفاع الأوكرانية: إسقاط 21 صاروخًا روسيًا من أصل 34 فى هجمات ليلية

رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: الأوضاع فى غزة كارثية

زوارق الاحتلال تطلق النيران على سواحل مدينة غزة

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

الأمن يكشف تفاصيل بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية فى نزلة السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس