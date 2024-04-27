أخصائي تعديل سلوك: الطفل بعمر 4 سنوات لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب

قالت لمياء أحمد، أخصائي إرشاد نفسي وتعديل سلوك أطفال، إن هناك ما يعرف باسم الكذب الالتباسي عند الطفل خاصة البالغ من العمر 4 سنوات، ويكون فيه غير مدرك للحقيقة بشكل كامل أو لا يستطيع التفرقة بين الحقيقة والكذب، ولا يجب عقابه على أقل الأخطاء.

وشددت أحمد، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، على أن وعي الطفل يكون غير مكتمل ولا يجب محاسبته على الكذب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الكذب يمر به الطفل وهو الكذب التخيلي.

وأوضحت أن الكذب التخيلي عبارة عن تخيل عدد من القصص الخيالية، وبعدها يعيش الصغير داخل هذا الخيال الذي رسمه في عقله، ولابد أن نوعيه بالفرق بين الحقيقة والخيال، لافتة إلى أن الكذب من الممكن أن يكون لشد الانتباه أو الغيرة من شقيقه أو تخيلي من خلال تخيل عدد من الأشياء، ولا يجب أن نقابل هذا النوع الأخير بالضحك بل نسمعه فقط.

ضرورة تحديد نوع الكذب وأسبابه

وشددت على ضرورة تحديد نوع الكذب وأسبابه، وهناك أنواع من الكذب تكون أسبابه أسرية، بعضها من خلال مبالغة الوالدين في الأمور، أو تعرض الطفل في أوقات عديدة للخوف من العقاب، موضحة أنه من الممكن أن نلجأ لمتخصص لحل مثل هذه المشكلات سريعًا.

ولفتت لمياء أحمد إلى أن دور الأم في الكذب التخيلي كبير جدًا من خلال توجيه خيال الطفل وتنمية مهاراته، مشددة على أن تعرض الطفل للتنمر أو العنف أو العقاب بشكل مفرط أو مشكلات أسرية من أبرز أسباب كذب الأطفال.