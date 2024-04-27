رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: الأوضاع فى غزة كارثية

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن نحو ألف أسير أصيبوا في سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات، مؤكدًا أن الوضع مأساوي في سجون الاحتلال.

وأضاف فارس، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع كارثية في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، معقبًا: "هذه الأوضاع يجب ألا تستمر، والفلسطينيون مازالوا يواصلون عمليات النزوح".

إطالة أمد المعاناة

وأوضح رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، أن اجتياح رفح البري سيخلف المزيد من القتل والدمار واستهداف المدنيين، وبالتالي سيكون هناك آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني سيقتلون بدم بارد، إضافة إلى ذلك إطالة أمد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في عموم قطاع غزة.

وأشار رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين إلى أن هناك إجماعا دوليا بعدم جواز الإقدام على هذه الجريمة الكبرى، لكن على الرغم من ذلك نتنياهو وعصابته من الفاشيين يديرون ظهرهم للعالم، ويشعرون كأنهم في مأمن.