الجمعة 26 أبريل 2024
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واعظ بالأزهر: صلة الرحم فرض واجب وليست سُنَّة

الشيخ عبد الله صبحي
الشيخ عبد الله صبحي

قال الشيخ عبدالله صبحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي الحنيف دعا إلى مكارم الأخلاق والتواصل مع الناس بالحُسنى، كما شدد على ضرورة صلة الرحم، وكل ما يدعو إلى تقوية أواصر هذه الصلات وما من شأنه أن يساعد على وصل ذوي القربى.

صلة الأرحام ليست أمرًا اختياريًا بل إجباريًا 

وأكد صبحي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، على علاقة صلة الأرحام بإطالة العمر وسعة الرزق وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية، لافتًا إلى أن صلة الأرحام ليست أمرًا اختياريًا بل إجباريًا وهي فرض واجب وليست سُنَّة، معقبًا: "على كل إنسان أن يصل رحمه".

وتابع مُستشهدًا بآيات من سورة البقرة: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ».

وأوضح الواعظ بالأزهر الشريف، أن أوامر الله عز وجل في الآية الكريمة اشتملت على النهى عما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قطيعة رحم وأشياء لا تستطيع النفس البشرية تحملها.

صلة الرحم ضرورة صلة الرحم الدين الإسلامي الحنيف واعظ بالأزهر الدين الإسلامي الشيخ عبد الله صبحي الواعظ بالأزهر الشري

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