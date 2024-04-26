400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء فى خطة 2024-2025
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.
استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025:
- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.
- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).
- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.
- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.
- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.
- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.
- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.