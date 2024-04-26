الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء فى خطة 2024-2025

تنمية سيناء
تنمية سيناء

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025.

استثمارات لتنمية سيناء بخطة 2024-2025:

- بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.

- ضخ استثمارات تقدر بـ 400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

- إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى).

- توفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة في سيناء.

- زيادة إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.

- إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء.

- إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة رفح الجديدة.

- مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات القاهرة.

تنمية سيناء خطة 2024 استثمارات لتنمية سيناء 400 مليار جنيه استثمارات سيناء

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