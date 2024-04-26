قد تؤدى لسيول.. "الأرصاد" تحذر: أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت تنكسر منذ أمس، واليوم نشهد انخفاضا بقيم درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 لـ 5 درجات

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 لـ 5 درجات على معظم المحافظات الشمالية، إضافة إلى تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءا كبيرا من أشعة الشمس على مدار اليوم.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأننا نشهد عودة جديدة لبرودة الطقس خلال فترة الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية.

كميات أمطار أكثر اليوم وقد تصل لتشكل سيولًا ببعض المناطق

وأردفت: كميات الأمطار اليوم تزيد علي أمس في بعض المناطق، حيث متوقع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات شمال البلاد مثل السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، بينما نشهد أمطارا متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويمكن أن تؤدي لتشكل بعض السيول.

العظمى بالقاهرة الكبرى 29 درجة مئوية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت: نشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من شمال الصعيد، ونشهد أجواء دافئة ومعتدلة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد رغم انخفاض قيم درجات الحرارة.