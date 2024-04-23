الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"DMC" تبرز موضوع "الدستور".. أكاذيب إسرائيل حول سلاح حماس محاولة يائسة لستر فشلها

موضوع الدستور أكاذيب
موضوع "الدستور" أكاذيب إسرائيل حول سلاح حماس

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC» الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الدستور»، بعنوان «أكاذيب إسرائيل حول سلاح حماس.. محاولة يائسة لستر فشلها منذ 7 أكتوبر».

محاولات مستمرة من إسرائيل لتوريط مصر فى الصراع

وقالت أسماء يوسف، مقدمة البرنامج، إن هناك محاولات مستمرة من إسرائيل بادعاءاتها من أجل توريط مصر في الصراع الدائر.

وتابعت: رأينا منذ بداية الأحداث تصريحات إسرائيلية بأن مصر كانت على علم مسبقًا بهجوم 7 أكتوبر.

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