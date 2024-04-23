لجنة التحقيق بحادث معسكر كالسو بالعراق: لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة

قالت لجنة التحقيق في حادثة انفجار معسكر كالسو بالعراق إنه لم يتم رصد طائرات حربية أو مسيرة فوق محافظة بابل وقت انفجار قاعدة لقوات الحشد الشعبي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت لجنة التحقيق في حادثة انفجار معسكر كالسو بالعراق إلى أن العثور على ذخيرة وصواريخ مخزنة في موقع الانفجار أدى إلى وقوعه.

سقوط ضحايا ومصابين في قاعدة "كالسو"

وكان العراق، السبت الماضي، قد أعلن عن سقوط ضحايا ومصابين في قاعدة "كالسو" العسكرية بمحافظة بابل، جراء ما قيل إنه انفجار ناتج عن قصف أو هجوم بطائرات مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عما حدث.

وتضم القاعدة قوات من الجيش العراقي، وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران، وجرى دمجها في القوات الأمنية العراقية.