الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية يتحدث عن اليوم العالمى للكتاب

الدكتور أحمد زايد،
الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية،

تحدث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن اليوم العالمي للكتاب، قائلًا: إن مكتبة الإسكندرية كانت أول مكتبة في العالم بتاريخها القديم تحتفظ بالكتب وتجعل لها مكتبة متخصصة.

وأوضح زايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكتبة كانت مفهرسة، وتعتمد على نظم في حفظ الكتب وتزويدها، ولا تزال تعرف في كل المكتبات الموجودة بالعالم.

كل يوم احتفالية 

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة كل يوم لديها احتفالية بالكتاب، مؤكدًا أن المكتبة تعمل بكل جهد على أن تجعل الكتاب محورا أساسيا في عملها.

وتابع: "بدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام بمناسبة حقوق الملكية الفكرية، والاهتمام بالمؤلف، لأنه عندما نهتم بالكتاب يجب أيضًا أن نهتم بمؤلفه، ونجعل الشخص الذي يقرأ الكتاب يتعرف على المؤلف بشكل قريب، وبدأنا في عمل سلسلة من التسجيلات التليفزيونية مع مؤلفي الكتب".

اليوم العالمي للكتاب مدير مكتبة الاسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مكتبة الاسكندرية

مواد متعلقة

درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

إسرائيل تعترض 4 صواريخ فى سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالى

القاهرة الإخبارية: استقالة رئيس المخابرات العسكرية جاءت كالزلزال فى إسرائيل (فيديو)

الباز: إسرائيل صنعت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية وإحداث فتنة (فيديو)

الباز: هناك محاولة يائسة من إسرائيل للإساءة إلى مصر بادعاءات ليس عليها دليل

الباز: إسرائيل حافظت على إمداد حماس بمبلغ 35 مليون دولار شهريًا (فيديو)

الباز: إسرائيل متورطة بشكل واضح وكبير فى صناعة حركة حماس (فيديو)

تفاصيل عقد مؤتمر دولى للسلام للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع