مدير مكتبة الإسكندرية يتحدث عن اليوم العالمى للكتاب

تحدث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن اليوم العالمي للكتاب، قائلًا: إن مكتبة الإسكندرية كانت أول مكتبة في العالم بتاريخها القديم تحتفظ بالكتب وتجعل لها مكتبة متخصصة.

وأوضح زايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المكتبة كانت مفهرسة، وتعتمد على نظم في حفظ الكتب وتزويدها، ولا تزال تعرف في كل المكتبات الموجودة بالعالم.

كل يوم احتفالية

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة كل يوم لديها احتفالية بالكتاب، مؤكدًا أن المكتبة تعمل بكل جهد على أن تجعل الكتاب محورا أساسيا في عملها.

وتابع: "بدأنا في إنتاج سلسلة من الأفلام بمناسبة حقوق الملكية الفكرية، والاهتمام بالمؤلف، لأنه عندما نهتم بالكتاب يجب أيضًا أن نهتم بمؤلفه، ونجعل الشخص الذي يقرأ الكتاب يتعرف على المؤلف بشكل قريب، وبدأنا في عمل سلسلة من التسجيلات التليفزيونية مع مؤلفي الكتب".