الباز: إسرائيل متورطة بشكل واضح وكبير فى صناعة حركة حماس (فيديو)

علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تمويل إسرائيل حملات إعلامية مزيفة بالتزامن مع عدوانها على غزة، قائلًا إن إسرائيل تقوم بحرب إعلامية تحاول من خلالها أن تصدر بها الفشل المتكرر منذ 7 أكتوبر في مواجهة الأحداث على الأرض.

إسرائيل فشلت عسكريًا ومخابراتيًا وأمنيًا

وأضاف الباز، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل عسكريًا ومخابراتيًا وأمنيًا فشلت بشكل كبير جدًا، ما دعاها لاستخدام الإعلام في تشويه الآخرين والإساءة إليهم اعتقادًا منها أن ذلك يمكن أن يبرئها أو يبرر ما تفعله.

وأوضح أن الفشل الذي تؤكده إسرائيل هو ما تروجه عبر صحفها ومسئولين سابقين في الموساد على أن هذه الأسلحة مصدرها مصر على سبيل المثال، رغم أن كل الوقائع من البداية تقول إن إسرائيل متورطة بشكل واضح وكبير في صناعة حركة حماس والإبقاء عليها وتسليحها.