الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال: صافرات الإنذار تدوى بمستوطنة كريات شمونة ومحيطها

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 

وتقدم أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، باستقالته إلى هيرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حاليفا، مسئوليته عن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وقال في خطاب استقالته: "إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم تؤد المهمة التي تدربت عليها".

مستوطنة كريات شمونة تسلل طائرات مسيرة الاحتلال صفارات الإنذار صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة كريات شمونة جيش الاحتلال كريات شمونة

مواد متعلقة

تفاصيل الحصول على براءة اختراع لابتكار مرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل

اليوم العالمى للأرض.. 30 محمية بمصر تحمى الموارد الطبيعية

القاهرة الإخبارية: دخول 60 شاحنة مساعدات.. واستقبال 23 مصابًا فلسطينيًا

وزير الخارجية الأردنى: الهجوم الإسرائيلى على رفح الفلسطينية سيكون مذبحة جديدة

حركة فتح: الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم الرعاية والدعم إلا للاحتلال

لابيد: استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية أمر مبرر.. وكان مناسبًا أن يتقدم نتنياهو باستقالته

تفاصيل انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قوات الاحتلال تنسحب من الخليل بالضفة الغربية بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين

الأكثر قراءة

عاجل|قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عامل يحتجز فتاة فى شقته ويعاشرها 6 أشهر.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال