الاحتلال: صافرات الإنذار تدوى بمستوطنة كريات شمونة ومحيطها

أعلن جيش الاحتلال، عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

وتقدم أهارون حاليفا، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، باستقالته إلى هيرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن حاليفا، مسئوليته عن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، وقال في خطاب استقالته: "إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لم تؤد المهمة التي تدربت عليها".