الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اليوم العالمى للأرض.. 30 محمية بمصر تحمى الموارد الطبيعية

اليوم العالمي للأرض
اليوم العالمي للأرض

قال الدكتور البيلي حطب، مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة، إن اليوم العالمي للأرض يستغل لتنفيذ فعاليات تمتد أسبوعًا من أجل توعية الجمهور بأهم القضايا المطروحة على الساحة، والتي تمس حياة الإنسان.

وأضاف حطب، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن الأرض تضمن استمرار واستدامة الحياة، وإن لم نحافظ عليها ومواردها، فإن المسار الإجباري لنا سيكون الضرر.

الحفاظ على البيئة وحمايتها مسئولية الدول والأفراد

وتابع: "العالم كله وحدة واحدة، وبالتالي، فإن أي خلل يحدث في منطقة ما يمتد للدول المحيطة على أقل تقدير".

وأكد مدير عام اقتصاديات المحميات والتنوع البيولوجي، أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسئولية الدول والأفراد، وليس الحكومات فقط، في ظل تعرض أكثر من مليون نوع من المخلوقات تعرضت للانقراض حول العالم.

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