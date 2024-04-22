قوات الاحتلال تنسحب من الخليل بالضفة الغربية بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن انسحاب قوات الاحتلال من مدينة الخليل بالضفة الغربية بعد اعتقال عدد من الفلسطينيين.

اعتقال 25 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح.