الأرصاد: ارتفاعات تدريجية فى قيم الحرارة بسبب امتداد كتل هوائية صحراوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية.

ونوهت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بأن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

الأجواء ستكون شديدة الحرارة فى المناطق الجنوبية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون حارة نهارا، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت: سيشهد اليوم نشاطًا في بعض الأماكن مثيرًا بعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.