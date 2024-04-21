الأحد 21 أبريل 2024
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"إكسترا نيوز" ترصد آخر مستجدات دخول المساعدات الإنسانية لأهالى غزة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

رصد إبراهيم عزت، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، آخر مستجدات دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك مساعى مصرية مستمرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع لعبور شاحنات المساعدات.

وأضاف عزت، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن آلاف الشاحنات دخلت منذ مطلع الشهر الجاري حتى اليوم، حيث دخل ما يزيد على 3315 شاحنة، عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دخول مئات الشاحنات المقدمة من مؤسسة حياة كريمة

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن هذا الرقم مقارنة بالأشهر الماضية يشهد طفرة حاليا، لافتًا إلى أن اليوم شهد دخول مئات الشاحنات مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، التي اعتادت على تقديم يد العون والمساعدة لرفع العبء والمعاناة عن الشعب الفلسطيني في هذه المحنة.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إلى أن المئات من هذه الشاحنات كانت محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات المعيشية، وأيضًا المستلزمات الطبية، واستقبل المعبر الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

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