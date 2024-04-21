الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ابنة عبدالرحمن الأبنودي: كان حسه دايمًا مالي البيت ودمه خفيف جدًا

عبد الرحمن الأبنودي،
عبد الرحمن الأبنودي،

قالت آية عبد الرحمن الأبنودي، ابنة الشاعر الراحل، إن والدها رحل تاركا بداخلها وبداخل كل أحبابه أثرا مازال باقيًا، مشيرًة الى أنه كان مؤثرًا حتى داخل منزله.

وأضافت الأبنودي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، " كان حسه دايمًا مالي البيت، وكان دمه خفيف جدًا، والنهاردة برضو عايزين نذكر إن النهاردة ذكرى رحيل صلاح جاهين وسيد مكاوي في نفس اليوم، ومحظوظة جدا إن عبدالرحمن الأبنودي والدي، وأنا اتعلمت حب الوطن من خلاله الحقيقة، وذلك من خلال أشعاره وكلماته وأغانيه".

ترك إرثا كبيرا من الشعر والأغاني

وتابعت: "يمكن هو مشاركش مع الجندي الموجود في الحرب، لكن شارك بكلمته وتحفيز الناس، فأغنية عدى النهار كانت وقتها مصر تمر بفترة صعبة جدا خلال النكسة، ودايمًا كان لديه إصرارا على بث الأمل في القلوب عمومًا، ودايمًا كان عنده أمل في حياته، وفي كل حاجة بتحصل".

وأوضحت ابنة الشاعر الراحل، أنه رغم غيابه لكنها دائمًا ما تشعر بوجوده، لافتة إلى أنه ترك لها إرثا كبير من الشعر والأغاني، وحينما تشعر بافتقاده تشاهد لقاءاته التليفزيونية وتسمع أغانيه وشعره.

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