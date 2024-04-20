السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية فى طولكرم

إصابات جيش الاحتلال
إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 9 جنود منذ بداية العملية العسكرية في طولكرم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلن جيش الاحتلال عن استهداف 10 فلسطينيين، واعتقال 8 آخرين بمخيم نور شمس في طولكرم.

تحليق مكثف للطيران المسيّر في سماء المخيم

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في سماء المخيم.

وقصف الاحتلال عددًا من المنازل، فيما تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لأداء مهمتها، في ظل أنباء عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين.

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