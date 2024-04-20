شكرى: مصر تواصل جهودها الإنسانية لإنقاذ حياة المدنيين فى غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تقوم بجهد كبير لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، أننا أقمنا مركزًا في العريش لتجميع المساعدات الدولية المقدمة إلى قطاع غزة.

الضغط لفتح المعابر الإسرائيلية

ونوه وزير الخارجية بأن هناك 6 معابر إسرائيلية يجب أن تلتزم إسرائيل باستخدامها من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

وطالب شكري المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.