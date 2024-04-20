مدبولى: قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل في الفترة المقبلة.

متابعة التشغيل التجريبى لتصنيع إطارات السيارات

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أثناء تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، أنه يتم متابعة التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات ببورسعيد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم تطوير المعدات التي يتم استخدامها من خلال مهندسين مصريين، مؤكدا أن المواطن المصري يحقق نجاحات كبيرة جدًا عندما نشجعه.