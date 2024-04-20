السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة وشغلها الشاغل في الفترة المقبلة.

متابعة التشغيل التجريبى لتصنيع إطارات السيارات

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أثناء تفقده مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، أنه يتم متابعة التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات ببورسعيد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم تطوير المعدات التي يتم استخدامها من خلال مهندسين مصريين، مؤكدا أن المواطن المصري يحقق نجاحات كبيرة جدًا عندما نشجعه.

الصناعة قطاع الصناعة أولوية الحكومة الفترة المقبلة شغلها الشاغل قطاع الصناعة يمثل أولوية الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

"الأرصاد": ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال بمخيم نور شمس فى طولكرم إلى 5 فلسطينيين

خبير سياسات دولية: إسرائيل وإيران ليس لديهما رغبة بدخول صراع واسع النطاق

أستاذ اقتصاد: العالم سيدفع فاتورة باهظة للتوترات الجيوسياسية

أستاذ علوم سياسية: عدم الاستماع للرؤية المصرية جعل المنطقة على صفيح ساخن

خبير: الهجوم على إيران دليل قاطع على التنسيق بين إسرائيل وأمريكا

"ندعو لتجنب التصعيد".. ردود أفعال دولية بشأن الهجوم الإسرائيلى على إيران

رئيس قطاع الفنون التشكيلية: انطلاق اختبارات الموسم السادس لنجوم المسرح الجامعى

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة