الجمعة 19 أبريل 2024
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توك شو

رئيس قطاع الفنون التشكيلية: انطلاق اختبارات الموسم السادس لنجوم المسرح الجامعى

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إن مواسم نجوم المسرح الجامعي فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الفنية، مؤكدًا أن كبار الفنانين في مصر أغلبهم بدأوا حياتهم ومشوارهم الفني من المسرح الجامعي.

وأضاف "قانوش"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الوقت الحالي يشهد انطلاق فعاليات واختبارات الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي.

مشاركة مصرية متميزة لمصر بدورة بينالي فينيسيا الـ60

وأشار رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية إلى أن هناك مشاركة مصرية متميزة لمصر بدورة بينالي فينيسيا الـ60، ووزارة الثقافة حرصت على ترشيح أهم الفنانين المصريين، واللجنة وقع اختيارها على فنان مصري هام للغاية وهو وائل شوقي.

وعن العمل الذي جرى ترشيحه للمشاركة في بينالي فينيسيا، قال: إنه بعنوان "دراما 1882" الذي يتناول فترة مهمة في تاريخ مصر، وهي دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر ومرحلة ثورة عرابي ومذبحة الإسكندرية والخلاف الشهير بقضية "المكاري والمالطي".

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